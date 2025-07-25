Три человека погибли при взрыве в многоэтажке Саратова

Последствия взрыва в десятиэтажном доме в Саратове

Взрыв произошел в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, погибли три человека, о сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Произошел хлопок в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте», — говорится в сообщении.

В доме произошло обрушение с десятого по первый этажи. Под завалами подъезда могут находиться люди. Возгорания после взрыва газа и обрушения не последовало, уточнили в МЧС.

Начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин сообщил, что среди погибших есть ребенок.

По информации правительства региона, на улице Блинова работают все необходимые экстренные службы. На место выехал губернатор Роман Бусаргин.