НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Патрушев увидел в действиях НАТО подготовку к агрессии против России

Источник:
РИА Новости
356 3

Действия НАТО напоминают отработку полномасштабной агрессии против России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Североатлантический альянс все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах, и речь идет о весьма значимых рисках, сказал в интервью РИА Новости Патрушев.

«Текущие действия НАТО весьма похожи на отработку сценариев полномасштабной агрессии против нашей страны», — отметил Патрушев.

По его словам, в Северо-Восточной Атлантике, в Гренландско-Норвежской морской зоне, на территории Норвегии, Финляндии и Швеции проводятся мероприятия, имеющие антироссийскую направленность.

На территории Польши, стран Балтии и в Балтийской морской зоне наращивается группировка из состава сил быстрого реагирования Объединенных вооруженных сил НАТО, добавил Патрушев.

Москва видит постоянное боевое патрулирование в удаленных океанских районах атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС Великобритании и Франции, а в прилегающих к территории России морских акваториях — британских и американских атомных многоцелевых субмарин, заключил председатель Морской коллегии.

Еще по теме
Украинские танки оказались на границе Камбоджи и Таиланда
Путин рассказал о роли атомных подводных ракетоносцев в России
Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров с Украиной
Мединский преподал генсеку НАТО урок истории
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента
Обсуждение (3)
Картина дня
ЦБ понизил ключевую ставку сразу до 18%
Патрушев увидел в действиях НАТО подготовку к агрессии против России
Три человека погибли при взрыве в многоэтажке Саратова
Банк раскрыл обманные схемы против участников СВО и их родственников
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

Alex B 69

Смешно.. Но уже и не удивительно.

Uynachalnica

«Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем...

andrei703333

Вроде недавно только женился на молодухе, уже умер... Ну что ж, герои детства уходят

Uynachalnica

Хорошо хоть только, что это законодательная власть, а не исполнительная или судебная...