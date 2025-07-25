Действия НАТО напоминают отработку полномасштабной агрессии против России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Североатлантический альянс все более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах, и речь идет о весьма значимых рисках, сказал в интервью РИА Новости Патрушев.

«Текущие действия НАТО весьма похожи на отработку сценариев полномасштабной агрессии против нашей страны», — отметил Патрушев.

По его словам, в Северо-Восточной Атлантике, в Гренландско-Норвежской морской зоне, на территории Норвегии, Финляндии и Швеции проводятся мероприятия, имеющие антироссийскую направленность.

На территории Польши, стран Балтии и в Балтийской морской зоне наращивается группировка из состава сил быстрого реагирования Объединенных вооруженных сил НАТО, добавил Патрушев.

Москва видит постоянное боевое патрулирование в удаленных океанских районах атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС Великобритании и Франции, а в прилегающих к территории России морских акваториях — британских и американских атомных многоцелевых субмарин, заключил председатель Морской коллегии.