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Гамбургеру исполнилось 125 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Ровно 125 лет назад американский гастроном Луи Лессинг в городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер — символ фастфуда и глобализации.

Лессинг положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Широкую известность гамбургеры получили в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе.

Настоящую популярность бургеры обрели в начале 1930-х, когда в Канзасе Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, где гамбургер стал основным блюдом. А сеть кафе Wimpy Grills научилась делать гамбургеры поточным методом и по очень низким ценам.

Самый успешный бизнес на гамбургерах построили братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешивания молочных коктейлей. В 1948 году в Калифорнии они создали McDonald's, сеть быстро разрослась благодаря системе франчайзинга.

Хоть гамбургеры и признаны вредной едой, но они остаются символом американской культуры и одним из самых демократичных блюд, которые можно заказать и в придорожной закусочной, и в дорогом ресторане.

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Жизнь #Еда
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