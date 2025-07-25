«Черные ящики» обнаружили на месте крушения Ан-24 в Приамурье

На месте крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области обнаружены бортовые самописцы, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки», – говорится в сообщении ведомства.

Росавиация совместно с Ространснадзором, в свою очередь, проверят авиакомпанию «Ангара», которой принадлежал самолет, на предмет выполнения федеральных авиационных правил. По итогам проверки будет принято решение о ее дальнейшей работе.

Самолет Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение при повторном заходе на посадку в аэропорту Тынды 24 июля. В результате погибли 42 пассажира и шесть членов экипажа.

Расследованием причин авиакатастрофы занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием специалистов Росавиации.