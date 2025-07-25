НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

«Черные ящики» обнаружили на месте крушения Ан-24 в Приамурье

Источник:
Sibnet.ru
237 0

На месте крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области обнаружены бортовые самописцы, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки», – говорится в сообщении ведомства.

Росавиация совместно с Ространснадзором, в свою очередь, проверят авиакомпанию «Ангара», которой принадлежал самолет, на предмет выполнения федеральных авиационных правил. По итогам проверки будет принято решение о ее дальнейшей работе.

Самолет Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение при повторном заходе на посадку в аэропорту Тынды 24 июля. В результате погибли 42 пассажира и шесть членов экипажа.

Расследованием причин авиакатастрофы занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием специалистов Росавиации.

Еще по теме
Три человека погибли при взрыве в многоэтажке Саратова
Роковой заход: что известно о гибели Ан‑24 в Приамурье
Опубликованы первые кадры с места крушения Ан-24 в Приамурье
Все пассажиры и экипаж рухнувшего в Приамурье Ан‑24 погибли
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
79
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
39
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
34
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
25
Эксперт назвала шесть мешающих экономить деньги причин
21
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне