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Археологи нашли тысячи средневековых пар обуви и сумок

Источник:
Archaeology News
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Средневековая туфля 46-47 размера, найденная в Осло
Фото: ©

Археологи нашли в гавани средневековой части Осло более 2900 кожаных предметов XIII–XIV веков, среди них сотни пар обуви, сумки, кошельки и ножны.

Раскопки проводились специалистами Норвежского морского музея на участке, где собирались строить школу. Артефакты сохранились благодаря защите толстого слоя пропитанной водой глины, пишет журнал Archaeology News.

Более 80% найденных предметов сделаны из кожи. Уже исследованы 227 пар обуви, в том числе 40 детских, ученые ожидают, что в целом их будет более тысячи. В ассортименте находки от простых туфель до высоких сапог со сложными узорами. Обувь в те времена делали вручную, по трудоемкой «выворотной технике».

Кожаные вещи не раз ремонтировали, что указывает на их высокую ценность для владельцев. Найдены не менее 20 сумок и кошельков, большинство — уникальные по размеру и конструкции. Найдено множество ножен для мечей и ножей, некоторые — с тиснеными узорами.

Ученые предполагают, что находки — остатки древней свалки, куда выбрасывали изношенные вещи. Вещи были нетронутыми на протяжении столетий, пока весенние паводки не размыли свалку и смыли предметы в гавань.

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