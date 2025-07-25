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Средняя стоимость б/у кроссовера в России за три месяца упала на 7,5%

Источник:
«Известия»
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Средняя стоимость кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке в России упала во втором квартале 2025 года на 7,5% год к году, подсчитали в «Авто Авто».

Стоимость автомобилей в сегменте SUV составила около 1,54 миллиона рублей. Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники у жителей России вырос на 11,1%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. 

Наибольший интерес в последние три месяца вызывали автомобили марок Toyota (8,8%), Lada (8%), BMW (6,6%), Hyundai (5,6%) и Nissan (5,5%). Среди моделей пользователей больше всего интересовали LADA 44, Chevrolet Niva, Kia Sportage, BMW X5 и Toyota RAV4.

Средние цены на некоторые моделей снизились более чем на 10%. Больше других подешевели марки Geely (–13,9%), Renault (–12,6%), Nissan (–9,1%). Среди моделей больше других потеряли в стоимости Hyundai Tucson (–12,3%), Geely Monjaro (–12%), Renault Duster (–10,8%), BMW X6 (–10,5%) и Mitsubishi Outlander (–10,3%).

Такой же тренд зафиксирован относительно первого квартала текущего года. Средняя цена сократилась на 2,7%, предложений на рынке стало больше на 13,9%, а спрос вырос на 4,2%.

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