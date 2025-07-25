Вице-премьер Хуснуллин допустил снижение ключевой ставки до 18%

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ожидает снижение ключевой ставки с 20% до 18% по итогам сегодняшнего заседания совета директоров Банка России.

«Хотелось бы 4 (процентных пункта снижения), минимум. Но думаю, что будет 2», – цитирует прогноз Хуснуллина агентство ТАСС.

По словам чиновника, курирующего в правительстве строительство и льготные ипотечные программы, для строительной отрасли была бы предпочтительной ключевая ставка на уровне 10-12% до конца 2025 года.

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Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 25 июля. По итогам прошлого заседания 6 июня она была снижена на 1% — с 21% до 20%.

Максимального значения в 21% ключевая ставка достигла по итогам заседания совета директоров регулятора 25 октября 2024 года. В качестве причин в релизе ЦБ тогда указывалась опережающая прогноз инфляция и рост внутреннего спроса, значительно опережающий возможности расширения предложения товаров и услуг.



