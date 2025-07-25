Банк раскрыл обманные схемы против участников СВО и их родственников

Мошенники разработали схемы обмана против участников СВО и их близких, только в Новосибирской области они за полгода похитили 3 миллиона рублей у семи человек, сообщила пресс-служба Сибирского управления Банка России.

Мошенники под видом волонтеров из приграничных регионов через соцсети находят участников СВО и их родственников и сообщают о якобы положенных денежных выплатах. Для их получения они присылают ссылку на программу-шпион для смартфона.

Если такое приложение установить, то злоумышленники получат доступ к данным владельца и смогут без особого труда зайти в банковское приложение.

Второй способ касается проведения «патриотической акции». Для нее мошенники запрашивают снимки детей участников СВО. Подобные письма на электронную почту, в мессенджер или соцсети могут поступить якобы от ветеранских объединений или ассоциаций.

Авторы таких сообщений призывают прислать на поддельный электронный адрес фотографии детей с не вернувшимися с фронта близкими и обещают денежную выплату. Если ввести данные на подобной странице, то они сразу попадут к мошенникам.

Поиск попавших в плен также может послужить предлогом для мошенничества. Через социальные сети злоумышленники предлагают ветеранам спецоперации помощь в поиске попавших в плен или раненых родственников, друзей.

За «услугу» мошенники просят оплату. Они предлагают жертве перечислить деньги на некий банковский счет или телефонный номер. После этого мошенники могут дополнительно уговорить жертву оформить кредит или заем.