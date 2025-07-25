Обломки БПЛА ранили пассажиров поезда на Кубани

Краснодарский край минувшей ночью подвергся атакам беспилотников, травмы получили пассажиры поезда, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека», — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. Из-за падения БПЛА вокзал Тимашевска остался без электроснабжения, сейчас его уже восстановили. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и возгораний нет.

В Темрюкском и Славянском районах повреждены частные дома, в них выбиты окна, жители не пострадали.