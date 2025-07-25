НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Обломки БПЛА ранили пассажиров поезда на Кубани

Источник:
Sibnet.ru
312 3
Железная дорога
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Краснодарский край минувшей ночью подвергся атакам беспилотников, травмы получили пассажиры поезда, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека», — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. Из-за падения БПЛА вокзал Тимашевска остался без электроснабжения, сейчас его уже восстановили. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и возгораний нет. 

В Темрюкском и Славянском районах повреждены частные дома, в них выбиты окна, жители не пострадали.

Еще по теме
Украинские беспилотники атаковали Сочи
Украинские власти призвали эвакуировать жителей Краматорска
Сырский назвал условия для нового наступления ВСУ
Места под захоронение военных закончились на украинских кладбищах
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
Смогут ли стелс‑бомбардировщики B‑2 Spirit ударить по России
Обсуждение (3)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
79
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
39
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
34
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
25
Эксперт назвала шесть мешающих экономить деньги причин
21
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне