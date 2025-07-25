Battlefield 6 выйдет без русского языка

Корпорация Electronic Arts представила первый кинематографический трейлер игры Battlefield 6 — новой части серии шутеров от первого лица, которая должна выйти этой осенью.

Параллельно у игры появилась страница в Steam со скриншотами и коротким опиcанием: «В войне с танками, истребителями и огромным боевым арсеналом ваш отряд — самое смертоносное оружие».

На странице Battlefield 6 в Steam также представлена таблица поддерживаемых языков, согласно которой русского языка в игре не будет: ни озвучки, ни даже субтитров и локализованного меню.

Точная дата релиза игры пока не объявлена. По данным инсайдеров, шутер может выйти 10 октября 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5.

Electronic Arts ранее объявила дату релиза новой части своего футбольного симулятора EA Sports FC 26. В ней впервые за 18 лет тоже не будет русской озвучки, но будут субтитры на русском языке.