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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Battlefield 6 выйдет без русского языка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © store.steampowered.com

Корпорация Electronic Arts представила первый кинематографический трейлер игры Battlefield 6 — новой части серии шутеров от первого лица, которая должна выйти этой осенью.

Параллельно у игры появилась страница в Steam со скриншотами и коротким опиcанием: «В войне с танками, истребителями и огромным боевым арсеналом ваш отряд — самое смертоносное оружие».

На странице Battlefield 6 в Steam также представлена таблица поддерживаемых языков, согласно которой русского языка в игре не будет: ни озвучки, ни даже субтитров и локализованного меню.

Точная дата релиза игры пока не объявлена. По данным инсайдеров, шутер может выйти 10 октября 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5.

Electronic Arts ранее объявила дату релиза новой части своего футбольного симулятора EA Sports FC 26. В ней впервые за 18 лет тоже не будет русской озвучки, но будут субтитры на русском языке.

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Игры #Экшены #Консоли
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