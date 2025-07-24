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Германия создаст тараканов-шпионов с миниатюрными камерами

Источник:
Sibnet.ru
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Тараканы-шпионы
Тараканы-шпионы
Фото: © Swarm Biotactics

Германские военные намерены создать тараканов-шпионов для сбора данных, инновационной разработкой займется стартап Swarm Biotactics, сообщил глава центра киберинноваций бундесвера Свен Вайценэггер.

Такие тараканы оснащены специализированными миниатюрными «рюкзаками», которые позволяют собирать данные в режиме реального времени с помощью камер. Специалисты смогут дистанционно управлять тараканами и собирать информацию, пишет агентство Reuters.

Разработчики отмечают, что каждый таракан оснащен модулем связи, им можно управлять удаленно с помощью нейростимуляторов. Насекомые-шпионы также способны действовать в составе роя.

Германия рассматривает искусственный интеллект и стартап-технологии как ключ к своим оборонным планам. Их планируется интегрировать в систему военного госфинансирования.

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