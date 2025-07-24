«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars

Крупнейший российский ретейлер X5 принял решение остановить отгрузки продукции отечественной «дочки» американской компании Mars в свои магазины «Пятерочка» и «Перекресток», сообщила пресс-служба ретейлера.

Приостановка отгрузок коснулась шоколадных батончиков, конфет, драже и жевательной резинки, уточнил представитель X5. Запасов продукции хватит примерно на два месяца, а затем владелец торговых сетей планирует заменить ее аналогами.

Причина — несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Ретейлер уточнил, что предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры.

Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Компания выпускает и продает в России шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley's.