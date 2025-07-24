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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Радиостанция «Судного дня» передала новые сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала сразу десять зашифрованных сообщений, следует из сообщения в телеграм-канале «УВБ-76 логи», авторы которого ведут наблюдение за радиостанцией.

В эфире 24 июля прозвучали слова «коммунике», «пекинский», «краснохряк», «гималайский», «шламоброд», «крашотреф», «ключица», «неудержимый», «нюхостих», «говенье», «кремлевский» и «пледозвон».

Сообщения сопровождались дополнительными цифровыми кодами. Пользователи в комментариях отметили, что станция обычно активизируется на фоне глобальных событий. Накануне в Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины.

УВБ-76 вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. На волнах радиостанции время от времени передаются закодированные сообщения, которые кажутся бессмысленными. Считается, что она связана с военными.

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