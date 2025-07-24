Telegram выставит пользователям публичные оценки

Разработчики мессенджера Telegram приступили к тестированию рейтинговой системы для пользовательских аккаунтов.

Новая функция в середине июля была обнаружена энтузиастами в одной из тестовых сборок Telegram, пишет телеграм-канал «Код Дурова». Теперь система начинает разворачиваться на тестовом сервере.

Изменения предусматривают, что пользователи смогут видеть уровень своего аккаунта — соответствующая отметка будет отображаться в профиле. Однако представители мессенджера пока не давали никаких разъяснений о назначении рейтинга.

Предположительно, рейтинг может отражать платежеспособность или активность пользователя. С его помощью высокоуровневые аккаунты получат доступ к дополнительным функциям. Сроки публичного запуска функции пока неизвестны.