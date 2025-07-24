Найдены редчайшие доспехи времен Троянской войны

Чешские археологи впервые представили редчайший комплект оружия и доспехов времен Троянской войны — он датируется XIII веком до нашей эры, сообщает пресс-служба городского музея Брно.

Комплект был найден в жертвенной яме в Моравии. Оружие и доспехи были намеренно повреждены, что соответствует практике жертвоприношений в доисторической Европе. В тот период подобные предметы перед ритуалом лишались своей ценности.

Особый интерес вызвал бронзовый фрагмент, который оказался нагрудником с орнаментом. Он был украшен солнечными символами и треугольными узорами. Исследователи предположили, что владелец доспеха имел очень высокий статус.

Кроме нагрудника, в захоронении нашли боевой топор и остатки копья. Отмечается, что изготовленные с таким мастерством оружие и доспехи бронзового века ранее находили в Чехии только один раз.