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«Южный Парк» получит 50 новых эпизодов

Источник:
Variety
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Фото: © southparkstudios.com

Создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун продлили контракт с компанией Paramount на пять лет. По условиям сделки, за это время сериал получит еще, как минимум, 50 эпизодов.

«Мы благодарны за эту возможность и глубоко польщены оказанным нам доверием», — цитирует Паркера издание Variety.

Общая сумма сделки составила 1,5 миллиарда долларов — по 300 миллионов в год. Также, по условиям контракта, все 26 уже вышедших сезонов сериала будут доступны на стриминговом сервисе Paramount+. 

Новые серии буду выходить на кабельном канале Comedy Central, а на следующий день на стриминговой платформе. 27 сезон «Южного парка» стартует 24 июля.

Мультсериал «Южный парк» выходит с 1997 года и является вторым по продолжительности анимационным сериалом в истории американского телевидения после «Симпсонов».

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