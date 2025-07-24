«Южный Парк» получит 50 новых эпизодов

Создатели мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун продлили контракт с компанией Paramount на пять лет. По условиям сделки, за это время сериал получит еще, как минимум, 50 эпизодов.

«Мы благодарны за эту возможность и глубоко польщены оказанным нам доверием», — цитирует Паркера издание Variety.

Общая сумма сделки составила 1,5 миллиарда долларов — по 300 миллионов в год. Также, по условиям контракта, все 26 уже вышедших сезонов сериала будут доступны на стриминговом сервисе Paramount+.

Новые серии буду выходить на кабельном канале Comedy Central, а на следующий день на стриминговой платформе. 27 сезон «Южного парка» стартует 24 июля.

Мультсериал «Южный парк» выходит с 1997 года и является вторым по продолжительности анимационным сериалом в истории американского телевидения после «Симпсонов».