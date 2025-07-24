Культовая Windows XP стала доступна в браузере

Энтузиаст с форума Reddit воспроизвел визуальный и пользовательский опыт культовой операционной системы Windows XP в обычном браузере. Официальная поддержка этой ОС была завершена еще в 2014 году.

Проект доступен для всех желающих бесплатно и воспроизводит характерную анимацию загрузки, оформление рабочего стола и даже предустановленные игры Windows XP — Solitaire, Minesweeper и 3D Pinball Space Cadet.

Пользователи могут загружать современные сайты через встроенный в проект интернет-обозреватель. Однако браузерная эмуляция все-таки не полноценная операционная система, а лишь ее имитация.

Автор уточнил, что запуск эмуляции приурочен к 25-летию начала разработки Windows XP. Своей главной целью он назвал не только воссоздание визуального образа системы, но и передачу ностальгических эмоций.