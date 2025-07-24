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Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров с Украиной

Источник:
РБК
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Проекты российского и украинского меморандумов по урегулированию конфликта значительно отличаются друг от друга, поэтому в Кремле не ждали прорыва по итогам третьего раунда переговоров Украино, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен», — приводит РБК заявление Пескова. Он напомнил, что накануне, после третьего раунда переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский заявил о диаметрально противоположных подходах сторон к проектам меморандумов.

Песков назвал «конструктивной» «повестку дня» предложенную на переговорах Мединским. Среди озвученных им предложение предложений было создание трех рабочих групп — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать в режиме онлайн

Москва также предложила Киеву изучить возможность коротких перемирий по 24–48 часов, чтобы санитарные команды могли забрать раненых и тела погибших.

Киев предложил Москве провести до конца августа встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Но Мединский заявил, что такая встреча будет возможно только для того, чтобы «ставить точку», а не обсуждать соглашение.

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