Психолог рассказал, как не ошибиться в выборе профессии

Можно ли опираться на тесты по профориентации и как абитуриенту не ошибиться с выбором профессии рассказал завкафедрой клинической психологии Казанского федерального университета (КФУ) Руслан Хакимзянов.

«В первую очередь следует оценить свои знания, умения и навыки, но не стоит забывать про интересы и склонности. Детские мечты и хобби – это тоже аргумент при выборе профессии. Опираясь на них, мы можем понять глубинные мотивы, идущие из детства», — цитирует психолога пресс-служба КФУ.

Если выбор школьника колеблется между несколькими профессиями, то стоит обсудить этот вопрос с родителями и близкими, считает Хакимзянов. Они обладают своим уникальным опытом, и сумма мнений других людей поможет принять решение.

Полезно попробовать спрогнозировать, насколько выбранная профессия будет востребована на рынке труда через несколько лет, когда сегодняшний абитуриент закончит обучение в вузе.

Часто друзья поступают в один вуз «за компанию», но так делать не стоит, уверен психолог. Нет универсальных профессий, которые подходят всем.

Также не стоит доверять массе тестов на профориентацию, размещенных в интернете. Как показывает опыт, большинство из них морально устарели и не отражают ситуацию на современном рынке труда. Использовать тесты стоит только в работе с психологом для правильной интерпретации результатов.

Для знакомства с профессиями можно использовать сайты, на которых размещаются вакансии. Там представлено множество профессий и прописаны требования к кандидатам. Это позволит соотнести свои интересы, склонности и знания с тем, что требует работодатель.



