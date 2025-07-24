Два аэропорта в России внедрили ИИ‑проверку паспортов

Еще два российских аэропорта внедрили системы автоматического паспортного контроля на основе искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба компании Smart Engines.

Модули «Сапсан» заработали в московскому аэропорту Внуково и екатеринбургском аэропорту Кольцово. Они позволяют уменьшить очереди для пассажиров международных рейсов, которые могут проходить контроль быстро и бесконтактно, а также мгновенно распознают поддельные или недействительные документы.

Для верификации паспортов используется нейросетевой ансамбль «Шерлок». Он работает сразу в трех диапазонах: видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном и, анализируя голограммы и другие защитные элементы документа, способен распознать подделки любой сложности и качества.

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С 2021 года модули «Сапсан» работают в аэропорту Шереметьево. После их установки, по данным пресс-службы Smart Engines, совокупная пропускная способность на границе выросла в шесть раз – до двух тысяч человек в час круглосуточно.

Smart Engines – российский разработчик систем распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Компания была основана в 2010 году учеными ряда институтов РАН.



