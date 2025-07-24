Спасатели нашли обломки пропавшего в Амурской области Ан-24

Сотрудники МЧС обнаружили место крушения пассажирского самолета Ан-24 неподалеку от Тынды.

«В 15 километрах от Тынды на склоне обнаружены обломки Ан-24. Самолет разрушен», – сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

По данным ТАСС, обнаруженный спасателями самолет горит.

Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Хабаровск-Благовещенск-Тында», пропал с радаров при повторном заходе на посадку в аэропорту Тынды в четверг около 13:00 по местному времени. На его борту, по предварительным данным, могли находиться 40 пассажиров и шесть членов экипажа.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.