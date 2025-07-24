Уголовное дело возбуждено по факту пропажи Ан-24 в Амурской области

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту пропажи пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СКР.

«Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц"», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом «Хабаровск-Благовещенск-Тында», пропал с радаров около 13:00 по местному времени при повторном заходе на посадку в аэропорту Тынды.

Местонахождение судна пока неизвестно. Сотрудники МЧС проводят поисковые мероприятия.