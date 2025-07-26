Эсперанто: интересные факты о первом искусственном языке

Эсперанто — первый искусственный язык, который в XIX веке придумал Лазарь (Людвиг) Заменгоф. Автор стремился к простоте, и язык знаменит тем, что в нем всего 16 грамматических правил.

День эсперанто отмечается 26 июля, в день публикации первого учебника. Мы собрали десять интересных фактов о первом искусственном языке, который до сих пор популярен в мире.

Создатель был российским подданным

Лазарь Заменгоф родился в Белостоке в 1859 году. Тогда этот город находился на территории Российской империи. Его населяли евреи, поляки, белорусы, русские, немцы, татары и литовцы.

Поклонники эсперанто отмечают также День Заменгофа (эсп. Zamenhofa Tago). Он празднуется 15 декабря, в день рождения Лазаря Марковича.

Заменгоф написал пьесу в 10 лет

В мультикультурном Белостоке Лазарь был свидетелем непрекращающихся конфликтов на национальной почве. В десять лет он написал пьесу «Вавилонская башня, или Белостокская трагедия» в пяти действиях. Мальчик понял, что народам не хватает взаимопонимания и решил создать политически нейтральный язык. Эсперанто задумывался как манифест мира.

Автор эсперанто был лингвистом-окулистом

Заменгоф был полиглотом: в семье говорили на русском и идише и, вероятно, польском. Отец мальчика, учитель по профессии, обучил сына немецкому, французскому и ивриту. В гимназии он изучал латынь, древнегреческий и арамейский. Позже интересовался литовским, итальянским, испанским и английским языками.

Заменгоф в своем кабинете в Варшаве Фото : Matuszewski, Ignacy (1856-1943)

Первый вариант эсперанто он закончил в 19 лет, в 1878 году. Рукопись называлась «Lingwe Uniwersala» и она не сохранилась. По семейной легенде отец ее сжег, так как считал, что сын мало времени уделяет учебе. В итоге Лазарь Заменгоф изучал медицину в Москве и Варшаве, и стал офтальмологом.

Эсперанто значит «надеющийся»

Следующий учебник Заменгоф написал к 1887 году. Он подписал его псевдонимом Доктор Эсперанто, то есть «Доктор Надеющийся». По этому псевдониму язык и получил название.

В алфавите эсперанто 28 букв, которые соответствуют 28 звукам. Он создан на основе латинского алфавита, состоит из пяти гласных, двух полугласных и 21 согласному. Ударный в словах всегда предпоследний слог. Все слова читаются как пишутся. В основе эсперанто — романские и германские корни, латинский, греческий языки.

Русскоязычная версия учебника была опубликована тиражом 3 тысячи экземпляров. В 1887 году учебник эсперанто издан на польском, немецком и французском языках.

Распространение по планете

Сейчас в мире на эсперанто говорят 2 миллиона человек — это не меньше, чем, например, на литовском. Для 2 тысяч из них язык — родной, обычно это дети из интернациональных браков, где родители говорят на языке. В России эсперантистов около тысячи.

Сильнее всего эсперанто распространен в Евросоюзе. Поклонники языка есть в Иране, Японии, Бразилии, Китае, США, странах Африки. В арабских странах эсперанто практически не учат.

В 1985 году ЮНЕСКО обратилась к государствам-участникам и к международным организациям с предложением ввести обучение эсперанто в школах и использовать этот язык в международном сотрудничестве.

Самый легкий язык

Немецкие студенты решили проверить, сколько времени необходимо обычному человеку для овладения эсперанто на среднем уровне. Опыт показал, что для этого достаточно 150 учебных часов. Спустя две-три недели обучающийся уже понимает разговорную речь. Например, чтобы заговорить по-немецки, требуется не менее 2 тысяч часов.

Язык пролетариата и Google

Язык стал широко распространен в начале XX века. В 1905 году состоялся первый Всемирный конгресс эсперанто. После Первой мировой войны эсперанто стали называть языком освобождения пролетариата, а социалисты окрестили его «латынью для рабочих».

В 1920-х годах эсперанто чуть не стал языком Лиги Наций: десять делегатов проголосовали «за», но французский представитель выступил против. Он побоялся, что его родной язык потеряет свою позицию в качестве международного.

С 2012 года эсперанто включен в панель Google Translate, тогда же появилась языковая клавиатура в мобильной операционной системе Android. Специальная клавиатура на эсперанто для компьютеров также существует.

Эсперанто в Советском Союзе

В Советском союзе эсперанто распространялся в 1920-е годы, в том числе, благодаря Льву Троцкому. Большевики называли его языком будущей мировой революции, с помощью которого смогут легко общаться коммунисты разных стран.

Почтовая марка СССР 1927 год, посвяшена 40-летию эсперанто Фото : USSR Post

Но во второй половине 1930-х логика поиска «чужих» взяла свое, эсперантистов стали обвинять в шпионаже, государственной измене и репрессировали.

Репрессии эсперантистов

Говорящих на эсперанто также репрессировали во время холокоста, за знание и распространение языка наказывали. Гитлер видел в эсперанто угрозу, эсперантистов в Германии начали уничтожать в 1930-е годы.

Позже в немецких лагерях для военнопленных запрещалось учить эсперанто, но энтузиасты легко обманывали надзирателей. Они говорили, что учат итальянский, а Италия была союзником Германии.

Дочь Заменгофа Софья Фото : НеизвестенUnknown author

Почти все родственники Заменгофа были эсперантистами и многие из них погибли во время Второй мировой войны в нацистских лагерях. Младшая сестра Заменгофа Ида, две его дочери Софья (врач-педиатр) и Лидия (адвокат и переводчица) были убиты в концентрационном лагере Треблинка. Сын Адам (врач-офтальмолог) расстрелян в селе Пальмиры в 1940 году.

От «Википедии» до фантастики

В энциклопедии «Википедия» написано более 308 тысяч статей на эсперанто, это больше, чем, например, на болгарском. На эсперанто написано более 25 тысяч книг, как переводных, так и оригинальных. На искусственный язык переведена вся мировая классика.

Известный писатель-фантаст Гарри Гаррисон отлично знал эсперанто и пропагандировал его в своих книгах. В его романах «Стальная крыса» и «Мир смерти» эсперанто является основным языком Галактики. На эсперанто в мире вещают несколько радиостанций — в Китае, Бразилии и в Ватикане.

На эсперанто создают фильмы, например бразильские картины Gerda malaperis и La Patro. Также есть музыканты, поющие на эсперанто, среди них, например, финская рок-группа Dolchamar.