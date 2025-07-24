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Почти каждый десятый россиянин оформил самозапрет на кредиты

Источник:
Sibnet.ru
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портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги» установили 13,5 миллиона россиян, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Речь об этом шла на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Через "Госуслуги" у нас 800 тысяч пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью без очного присутствия, а с 1 марта 13,5 миллиона граждан через "Госуслуги" установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде», — цитирует Шадаева агентство «Интерфакс».

Министр добавил, что в ближайшем будущем правительство расширит применение механизмов самозапретов. С 1 августа у жителей страны появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября – от спам-звонков. Эти функции появятся на сайтах и в мобильных приложениях сотовых операторов.

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Также с сентября россияне смогут через «Госуслуги» устанавливать самозапрет на оформление сим-карт, отметил Шадаев.

Опция самозапрета на кредиты и займы появилась на «Госуслугах» 1 марта 2025 года. По данным пресс-службы Центробанка РФ, не позднее 1 сентября эту услугу начнут предоставлять и многофункциональные центры (МФЦ).

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