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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские беспилотники атаковали Сочи

Источник:
Sibnet.ru
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Сочи и Адлер в ночь на четверг, 24 июля подверглись массированной атаке украинских дронов. ПВО сбила 21 беспилотник, сообщило Минобороны России.

В Адлерском районе от падения обломков дрона погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края. В Адлере местных жителей и отдыхающих в отелях просили срочно спуститься в укрытия и на подземные парковки.

Один из беспилотников попал по нефтебазе в «Сириусе» — федеральной территории на южной окраине Адлера, сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин. Из-за попадания начался пожар.

Из-за атаки временно приостанавливалась работа сочинского аэропорта: не принимались и не отправлялись рейсы.

Минобороны России заявило, что всего за вечер и ночь был сбит 21 украинский беспилотник. Атака началась около 20:40 мск и продолжалась почти до полуночи, уточнили в российском военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
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