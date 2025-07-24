Украинские беспилотники атаковали Сочи

Сочи и Адлер в ночь на четверг, 24 июля подверглись массированной атаке украинских дронов. ПВО сбила 21 беспилотник, сообщило Минобороны России.
В Адлерском районе от падения обломков дрона погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения, сообщил оперштаб Краснодарского края. В Адлере местных жителей и отдыхающих в отелях просили срочно спуститься в укрытия и на подземные парковки.
Один из беспилотников попал по нефтебазе в «Сириусе» — федеральной территории на южной окраине Адлера, сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин. Из-за попадания начался пожар.
Из-за атаки временно приостанавливалась работа сочинского аэропорта: не принимались и не отправлялись рейсы.
Минобороны России заявило, что всего за вечер и ночь был сбит 21 украинский беспилотник. Атака началась около 20:40 мск и продолжалась почти до полуночи, уточнили в российском военном ведомстве.