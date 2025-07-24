Российские врачи реже ставят диагноз «алкоголизм»

Число больных с впервые установленным диагнозом «алкоголизм» в России снизилось до 63,5 тысячи человек в 2024 году. Также россияне стали реже травиться алкоголем.

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» снизилось до 63 459 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения России.

Годом ранее количество таких больных было 67 023 человека, в 2022 году еще чуть больше — 67 725 человек.

Также жители России все реже травятся алкоголем. За последние девять лет — с 2015 по 2024 год число острых отравлений снизилось на 40%, а смертельные отравления упали на 35%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.