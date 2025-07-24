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Мединский преподал генсеку НАТО урок истории

Источник:
ТАСС
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Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский
Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский
Фото: © МИД России

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский указал генсеку НАТО Марка Рютте на важность исторических фактов.

Рассказывая об итогах третьего раунда переговоров с Украиной, Мединский привел справку «специально для господина Рютте, как большого любителя истории». Исторической аналогией он прокомментировал желание президента Украины Владимир Зеленского в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема встречи в верхах, Мединский. При этом он акцентировал внимание на том, что напоминает страницы прошлого

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены», — цитирует ТАСС Мединского.

При этом он добавил, что несмотря на массированную западную военную помощь, все равно националисты проиграли эту войну и победили коммунисты

В июне генсек НАТО выразил недовольство, что российскую делегацию на стамбульских переговорах возглавляет историк якобы без должного статуса. В ответ помощник президента России предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было».

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