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Завершился третий раунд переговоров России и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Третий раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле. Предыдущие встречи состоялись 16 мая и 2 июня.

В ходе третьего раунда во дворце Чираган делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад. Сами переговоры продлились около полутора часов.

Москва предложила сформировать три рабочих группы для работы онлайн — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, рассказал журналистам глава российской делегации Владимир Мединский.

Еще одно предложение — объявлять на линии соприкосновения короткие перемирия на пару суток, чтобы у санитарных команд была возможность забирать раненных, так как сейчас эвакуация бойцов из серой зоны связана с большими рисками из-за доминирования FPV-дронов.

В свою очередь, Киев предложил Москве провести до конца августа встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров. По его словам, на встрече мог бы присутствовать президент США Дональд Трамп.

Украина также настаивает на согласовании всеобъемлющего режима прекращения огня. Однако для этого Россия требует от Киева выполнить ее условия — признать новые территории, подтвердить нейтралитет, обеспечить права русскоязычных граждан.

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