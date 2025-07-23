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Путин попросил разъяснить штрафы за поиск экстремистского контента

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин на совещании правительства обратился к главе Минцифры Максута Шадаеву с просьбой разъяснить, как будет реализован запрет на поиск экстремистских материалов.

«Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем вы сейчас сказали, как должен на практике-то функционировать?», — цитирует президента РБК.

Шадаев заверил главу государства и присутствовавших на заседании членов правительства, что рядовым пользователям волноваться не о чем. Он уточнил, что материалы, о которых идет речь в законе, в основном ищут приверженцы экстремистских идеологий.

«На практике правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр», — уточнил он.

Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля. Он предусматривает штрафы для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов. Их перечень содержит более 5,5 тысячи позиций.

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