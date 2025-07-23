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Китай запустил сотовую сеть 6G

Источник:
Sibnet.ru
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Китайский оператор связи China Mobile запустил первую в мире экспериментальную сеть связи шестого поколения (6G). В тестовую инфраструктуру вошли десять базовых станций, сообщила пресс-служба компании.

На стартовом этапе проект не предполагает коммерческого использования, он будет работать для «обкатки» новой технологии. Оператор уточнил, что в ходе испытаний была достигнута скорость передачи данных до 280 Гбит/с.

Это более чем в 14 раз превышает теоретический максимум сетей 5G, отмечается в сообщении. При такой скорости объем данных в 50 Гбайт можно передать по Сети менее чем за полторы секунды.

China Mobile выступает оператором одной из крупнейших в мире сетей 5G. Количество подконтрольных компании базовых станций превышает 2,4 миллиона. Они обеспечивают связью более 90% административных районов Китая.

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