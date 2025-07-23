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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские власти призвали эвакуировать жителей Краматорска

Источник:
Sibnet.ru
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Жителям Краматорска следует покинуть город, заявил глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин.

«В Краматорске сейчас находится около 53 тысяч человек. Выезжайте, берегите себя, берегите своих детей, потому что в области обстановка с каждым днем становится все сложнее», — сказал он в эфире ICTV.

Краматорск — город в подконтрольной Киеву части Донбасса, в 95 километрах к северо-западу от Донецка. На начало 2022 года в его агломерации проживало около 220 тысяч человек.

Город считается одной из ключевых целей военной операции России, так как вместе со Славянском выступает важным транспортно-логистическим узлом и укрепленным районом северного Донбасса.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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