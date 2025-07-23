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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сырский назвал условия для нового наступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ перейдут в наступление только при условии расширения западной военной помощи, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«У нас есть мотивированные и отважные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — сказал он в интервью The Washington Post.

По словам главкома, украинские войска испытывают нехватку средств противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и бронетехники. ВСУ также нуждаются в ракетах средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие Taurus.

«Наличие любого ракетного вооружения само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс станет значительно проще», — отметил главком ВСУ.

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Оборона #Конфликты
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