Сырский назвал условия для нового наступления ВСУ

ВСУ перейдут в наступление только при условии расширения западной военной помощи, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«У нас есть мотивированные и отважные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — сказал он в интервью The Washington Post.

По словам главкома, украинские войска испытывают нехватку средств противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и бронетехники. ВСУ также нуждаются в ракетах средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие Taurus.

«Наличие любого ракетного вооружения само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс станет значительно проще», — отметил главком ВСУ.