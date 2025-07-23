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Украинская школьница забеременела от приютившего ее семью австрийца

Источник:
Sibnet.ru
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Суд приговорил к тюремному сроку 73-летнего жителя Австрии за сексуальное насилие над 13-летней украинкой.

Мужчина помог семье, состоящей из матери и троих детей, уехать из Украины в Австрию в 2022 году. Он также обеспечил их жильем, пишет Salzburger Nachrichten. В 2024 году пожилой мужчина стал совращать старшую 13-летнюю девочку.

Австриец насиловал ее практически каждый день, отмечается в материале. Спустя некоторое время ребенок забеременел, но мать убедила пострадавшую сделать аборт. После этого к ситуации подключились правоохранители.

В конце декабря 2024 года мужчину арестовали. Вплоть до этого дня он совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. После задержания он отрицал все обвинения.

По версии жителя Австрии, у матери девочки был корыстный интерес в обвинениях. Однако суд посчитал иначе и приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы.

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