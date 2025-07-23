Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября 2026 года. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Крупнейшие банки и торговые точки с выручкой более 120 миллионов рублей за предшествующий календарный год с 1 сентября 2026 года будут обязаны предоставить возможность оплаты цифровым рублем.

С 1 сентября 2027 года данное требование распространится на организации, чья выручка превышает 30 миллионов рублей в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года.

Документ также вводит понятия «универсальный платежный код» и «оператор услуг по его предоставлению». Получить такой код можно будет бесплатно — оператором выступит Национальная система платежных карт.

Цифровой рубль — новая форма рубля, которая будет храниться в виртуальных кошельках граждан и компаний. Граждане смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую.