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Депутат Госдумы в день смерти проголосовал 11 раз

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы Михаил Тарасенко в день смерти 11 раз проголосовал в нижней палате российского парламента, следует из данных системы анализа результатов голосования на заседаниях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о кончине Тарасенко 22 июля. Однако в этот день парламентарий успел поддержать распорядок работы Думы, а также закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях».

Тарасенко также проголосовал за закон, позволяющий вдовам участников специальной военной операции пользоваться их транспортом до официального вступления в наследство, закон о штрафах за передачу другому лицу абонентского номера и ряд других.

На заседании Госдумы депутаты регистрируются с помощью специальной карточки. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос и подает его за принятие решения или против него либо воздерживается от принятия решения.

При этом отсутствующий на заседании по уважительной причине парламентарий может выразить свою позицию в заявлении на имя председателя, которая отражается в стенограмме.

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Политика #Россия
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