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Принудительные работы стали отдельным видом наказания

Источник:
Sibnet.ru
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Принудительные работы стали отдельным видом наказания, такой вид ответственности теперь не является альтернативой лишения свободы, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь принудительные работы будут назначаться отдельно, вне связки с тюремным заключением. Сейчас принудительные работы назначаются только в качестве смягчения основного наказания — лишения свободы.

Принудительные работы будут назначаться в качестве наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие деяния, совершенные впервые. Максимальный срок принудительных работ ограничен пятью годами.

Новый вид наказания не будет назначаться несовершеннолетним, инвалидам, беременным, пенсионерам и военным, а также отцам-одиночкам с детьми до трех лет.

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