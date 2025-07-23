НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Верховный суд запретил сатанизм

Источник:
Sibnet.ru
272 5

Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.

В ходе рассмотрения дела суд удовлетворил административные исковые заявления Генпрокуратуры и Минюста, передает  ТАСС. Теперь «Международное движение сатанизма» будет внесено Минюстом в соответствующий федеральный список.

На заседании представители надзорного ведомства указали, что деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни.

Официальной организации под названием «Международное движение сатанизма» не существует. Ранее в России уже признавали экстремистскими несуществующие организации.


Еще по теме
Принудительные работы стали отдельным видом наказания
Россиян защитят от дискредитации традиционных ценностей в кино
Депутаты Госдумы внесли закон о круглогодичном призыве в армию
Московский суд заочно арестовал Юрия Дудя
смотреть все
Жизнь #Законы #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Сырский назвал условия для нового наступления ВСУ
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Белый дом призвал Байденов «заткнуться»
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
79
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
39
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
34
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
21
Эксперт назвала шесть мешающих экономить деньги причин
19
Смогут ли стелс‑бомбардировщики B‑2 Spirit ударить по России