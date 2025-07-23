Верховный суд запретил сатанизм

Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.

В ходе рассмотрения дела суд удовлетворил административные исковые заявления Генпрокуратуры и Минюста, передает ТАСС. Теперь «Международное движение сатанизма» будет внесено Минюстом в соответствующий федеральный список.

На заседании представители надзорного ведомства указали, что деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни.

Официальной организации под названием «Международное движение сатанизма» не существует. Ранее в России уже признавали экстремистскими несуществующие организации.