Ученые использовали зубную нить для вакцинации

Группа ученых успешно испытала новый способ вакцинации с помощью зубной нити. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Технология, разработанная под руководством профессора университета Северной Каролины (США) Харвиндера Гилла, основана на естественной впитывающей способности десневых бороздок — пространства между зубами и деснами.

Гипотеза была опробована на 50 лабораторных мышах, часть из которых в течение нескольких недель получала дозу неактивного вируса гриппа с помощью зубной нити, а другая часть — осталась непривитой. Спустя месяц после последней обработки, животных подвергли воздействию активного вируса гриппа, после чего все непривитые мыши погибли, а привитые выжили.

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Проведенные анализы подтвердили развитие устойчивого иммунного ответа у группы привитых животных: уровень антител и Т-клеток в легких и селезенке был повышен.

Возможность применения этого метода проверили и на людях. Для этого привлекли 27 добровольцев, которые использовали зубные нити, покрытые пищевым красителем. Результаты показали, что таким способом можно доставить в организм, в среднем, около 60% препарата.

Ученые отмечают, что подтвердить эффективность и безопасность такого метода вакцинации позволят лишь полноценные клинические испытания. Если они окажутся успешными, технология может стать альтернативой инъекционным методам.