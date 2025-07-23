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Делегация России вылетела на переговоры с Украиной

Источник:
РИА Новости
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Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул, на третий раунд переговоров с Украиной.

«Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы в Стамбул», — сказал РИА Новости источник.

По словам другого источника, третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19.00 мск в Стамбуле во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют.

Ранее стало известно, что состав российской делегации не изменился. В свою очередь, Владимир Зеленский расширил группу переговорщиков с 12 до 14 человек.

Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.

На новой встрече предполагается обсуждение меморандумов и гуманитарных вопросов.

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Политика #Мир
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