Делегация России вылетела на переговоры с Украиной

Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул, на третий раунд переговоров с Украиной.

«Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы в Стамбул», — сказал РИА Новости источник.

По словам другого источника, третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19.00 мск в Стамбуле во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют.

Ранее стало известно, что состав российской делегации не изменился. В свою очередь, Владимир Зеленский расширил группу переговорщиков с 12 до 14 человек.

Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.

На новой встрече предполагается обсуждение меморандумов и гуманитарных вопросов.