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Эксперт назвала шесть мешающих экономить деньги причин

Источник:
Skillbox Media
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Фото: © Sibnet.ru

Шесть самых распространенных причин, мешающих людям экономить, назвала сооснователь сервиса «Финансовое здоровье» Анна Деньга.

Во-первых, маленькая зарплата. С ней экономия вызывает у человека негативные эмоции. Экономить тяжело, даже когда доход вырастает, эту проблему нужно прорабатывать, менять отношение к экономии. Это же поможет при увеличении доходов «не пускаться во все тяжкие», пишет Skillbox Media.

Вторая причина — это эмоциональные покупки. Точнее — не сами покупки, сколько отказ изменять свое поведение в магазинах. Здесь следует выяснить, почему человек компенсирует эмоциональный голод с помощью шопинга, а затем найти для него другие возможности получать недостающие эмоции.

В-третьих, отсутствие целей и финансового плана. Если нет этих компонентов, то нет и понимания для чего экономить, ведь жизнь и так «нормальная». Проблема возникнет, если в будущем вдруг понадобятся деньги, тогда появится цель, а запаса средств, как и умения экономить не будет.

Четвертая причина — отсутствие финансового резерва. Он важен, потому что периодически у людей возникают непредвиденные ситуации, которые требуют расходов. Если «финансовой подушки» нет, то можно использовать кредитную карту. Такой совет не всем годится, например, людям, делающим эмоциональные покупки.

В-пятых, инфантильное отношение к деньгам. Психологическую незрелость можно скорректировать. Самый простой способ для этого — вести учёт доходов и расходов. Он раскроет реальное положение вещей, поможет осознать финансовые цели, то есть сделать отношение к деньгам «взрослым».

Шестая причина — отсутствие культуры экономии. «Экономия — это образ жизни и культурная ценность. Если нет привычки экономить ежедневно, её нужно внедрять — например, с помощью трекеров и челленджей», — заключила Деньга.


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