Новый фильм режиссера «Олдбоя» официально покажут в России

Компания ВОЛЬГА выпустит в российский прокат новый фильм южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука, снявшего «Олдбоя» и «Решение уйти». Ленту под названием «Метод исключения» покажут в кинотеатрах после официальной премьеры в Венеции, сообщила пресс-служба компании.

«Метод исключения» — это корейская адаптация романа «Топор» американского писателя Дональда Уэстлейка, вышедшего в 1996 году. По сюжету, главного героя увольняют с бумажной фабрики, где тот трудился много лет. Не сумев найти новую работу, герой идет на крайние меры —начинает устранять своих конкурентов.

Главные роли в фильме исполнили Ли Бен Хон («Игра в кальмара») и Сон Е Джин («Любовное приземление»). Мировая премьера картины состоится в рамках 82 Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября.