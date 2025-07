Supermassive Games перенесла релиз хоррора Directive 8020

Британская игровая студия Supermassive Games, подарившая геймерам серию интерактивных хорроров The Dark Pictures, перенесла выход своего нового проекта Directive 8020 на первую половину 2026 года, сообщила пресс-служба компании.

Космический хоррор Directive 8020 изначально планировали выпустить 2 октября 2025 года. Причиной переноса могло послужить сокращение штата сотрудников, о котором пресс-служба студии сообщила в соцсети X.

«Мы были вынуждены [...] начать процедуру увольнения, в рамках которой мы ожидаем потерять до 36 сотрудников. Это решение далось нам нелегко, и мы знаем, что это будет невероятно сложное время для всех», — говорится в заявлении Supermassive Games.

Студия не связала напрямую сокращение штата и перенос даты выхода Directive 8020. Официально, дополнительное время необходимо разработчикам, чтобы отполировать новую игру и «подарить фанатам наилучшие впечатления».

Supermassive Games специализируется на разработке хоррор-игр в жанре «интерактивное кино», когда от геймера требуется только выбирать варианты действий персонажей и периодически реагировать на QTE.

Первой крупной подобной игрой студии стала Until Dawn, вышедшая в 2015 году, за которой последовали Man of Medan, Little Hope, House of Ashes, The Quarry, The Devil in Me и The Casting of Frank Stone.