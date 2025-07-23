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Supermassive Games перенесла релиз хоррора Directive 8020

Источник:
Sibnet.ru
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скриншот игры Directive 8020
Фото: © thedarkpictures.com

Британская игровая студия Supermassive Games, подарившая геймерам серию интерактивных хорроров The Dark Pictures, перенесла выход своего нового проекта Directive 8020 на первую половину 2026 года, сообщила пресс-служба компании.

Космический хоррор Directive 8020 изначально планировали выпустить 2 октября 2025 года. Причиной переноса могло послужить сокращение штата сотрудников, о котором пресс-служба студии сообщила в соцсети X.

«Мы были вынуждены [...] начать процедуру увольнения, в рамках которой мы ожидаем потерять до 36 сотрудников. Это решение далось нам нелегко, и мы знаем, что это будет невероятно сложное время для всех», — говорится в заявлении Supermassive Games.

Студия не связала напрямую сокращение штата и перенос даты выхода Directive 8020. Официально, дополнительное время необходимо разработчикам, чтобы отполировать новую игру и «подарить фанатам наилучшие впечатления».

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Supermassive Games специализируется на разработке хоррор-игр в жанре «интерактивное кино», когда от геймера требуется только выбирать варианты действий персонажей и периодически реагировать на QTE.

Первой крупной подобной игрой студии стала Until Dawn, вышедшая в 2015 году, за которой последовали Man of Medan, Little Hope, House of Ashes, The Quarry, The Devil in Me и The Casting of Frank Stone.


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