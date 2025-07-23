Умер Оззи Осборн

Легендарный британский музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, спустя две с половиной недели после прощального концерта.

«С грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн. Он был в кругу семьи и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи» — цитирует CNN заявление семьи музыканта.

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. Прежде, чем заняться музыкой, он успел поработать водопроводчиком, слесарем, маляром, автомехаником и могильщиком.

В 1968-ом вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом Осборн создал группу Black Sabbath, ставшую основоположником жанра хэви-металл. В 1979 музыкант начал весьма успешную сольную карьеру.

Осборн пять раз получал «Грэмми», его имя увековечено на «Аллее славы» в Голливуде и на «Аллее звезд» в Бирмингеме. В 2024 году артист, известный своим эксцентричным поведением, был включен в Зал славы рок-н-ролла.

5 июля 2025 в своем родном городе Осборн вместе с другими участниками Black Sabbath дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк». Шоу получило название «Назад к началу» (Back to the Beginning). 100-минутная киноверсия этого концерта выйдет в прокат в начале 2026 года.