НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер Оззи Осборн

Источник:
CNN
346 1
Оззи Осборн
Фото: Aznplayer213 / CC0

Легендарный британский музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, спустя две с половиной недели после прощального концерта.

«С грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн. Он был в кругу семьи и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи» — цитирует CNN заявление семьи музыканта.

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. Прежде, чем заняться музыкой, он успел поработать водопроводчиком, слесарем, маляром, автомехаником и могильщиком.

В 1968-ом вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом Осборн создал группу Black Sabbath, ставшую основоположником жанра хэви-металл. В 1979 музыкант начал весьма успешную сольную карьеру.

Осборн пять раз получал «Грэмми», его имя увековечено на «Аллее славы» в Голливуде и на «Аллее звезд» в Бирмингеме. В 2024 году артист, известный своим эксцентричным поведением, был включен в Зал славы рок-н-ролла.

5 июля 2025 в своем родном городе Осборн вместе с другими участниками Black Sabbath дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк». Шоу получило название «Назад к началу» (Back to the Beginning). 100-минутная киноверсия этого концерта выйдет в прокат в начале 2026 года.

Еще по теме
SHAMAN выпустил клип на песню для «Интервидения»
Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над «чем-то особенным» в 3D
Пол Окенфолд впервые за 6 лет даст концерты в России
Как создать музыкальный хит с помощью нейросети
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
Трамп призвал Украину перейти в наступление
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
Обсуждение (1)
Картина дня
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Белый дом призвал Байденов «заткнуться»
Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине
Умер Оззи Осборн
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Самое обсуждаемое
79
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
39
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
34
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
19
Смогут ли стелс‑бомбардировщики B‑2 Spirit ударить по России
17
Трамп призвал Украину перейти в наступление