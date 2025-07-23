Белый дом призвал Байденов «заткнуться»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала «заткнуться» семейство Байденов после того, как они раскритиковали миграционную политику президента США Дональда Трампа.

«Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — приводит Fox News слова Левитт, обращенные к Байденам.

Ранее сын бывшего президента США Хантер Байден в нецензурных выражениях выразил свое отношение к миграционной политике Трампа.