НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине

Источник:
Sibnet.ru
662 3
Истребитель Mirage 2000 ВВС Украины
Истребитель Mirage 2000 ВВС Украины
Фото: CyberCrusade / CC BY 4.0

Истребитель французского производства Mirage 2000 потерпел крушение на Украине, сообщила пресс-служба украинских военно-воздушных сил.

«Произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался», — сказано в сообщении.

Судя по сообщениям из социальных сетей, французские истребитель разбился в Волынской области близ Луцка.

Украина получила первые Mirage 2000 в феврале 2025 года. По неофициальной информации, всего Киеву было передано шесть самолетов этого типа. В марте было заявлено о первом боевом применении этих истребителей.

Еще по теме
Вахтовка упала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек
Вертолет совершил жесткую посадку в озере Телецкое на Алтае
Мужчина погиб в аппарате МРТ из‑за цепочки на шее
Один человек погиб в результате взрыва газа в доме под Новосибирском
смотреть все
ЧП #Происшествия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
Трамп призвал Украину перейти в наступление
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
Обсуждение (3)
Картина дня
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Белый дом призвал Байденов «заткнуться»
Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине
Умер Оззи Осборн
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

andrei703333

земли валом, новость просто показать что потери большие

Voland2

Сибнет ещё в перечень не входит?

Uynachalnica

"В настоящее время в этом документе 536 страниц и более 5 тысяч материалов." - по любому, с таким количеством...

Uynachalnica

Мизулину будут штрафовать с отделом К от МВД?