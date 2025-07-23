Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине

Истребитель французского производства Mirage 2000 потерпел крушение на Украине, сообщила пресс-служба украинских военно-воздушных сил.
«Произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался», — сказано в сообщении.
Судя по сообщениям из социальных сетей, французские истребитель разбился в Волынской области близ Луцка.
Украина получила первые Mirage 2000 в феврале 2025 года. По неофициальной информации, всего Киеву было передано шесть самолетов этого типа. В марте было заявлено о первом боевом применении этих истребителей.