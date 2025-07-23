Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине

Истребитель французского производства Mirage 2000 потерпел крушение на Украине, сообщила пресс-служба украинских военно-воздушных сил.

«Произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался», — сказано в сообщении.

Судя по сообщениям из социальных сетей, французские истребитель разбился в Волынской области близ Луцка.