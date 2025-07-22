Представлен самый емкий SSD-диск в мире

Компания Kioxia выпустила твердотельный накопитель емкостью 245 ТБ — на сегодня самое вместительное в мире устройство для хранения данных, сообщила пресс-служба производителя.

SSD-диск позиционируется как хранилище для приложений, которым требуется максимальная плотность данных. Однако хранить на диске можно и обычные файлы. Так, представленная модель LC9 позволяет хранить до 12 500 фильмов в разрешении 4К.

Самый емкий в мире SSD-диск Фото: © Kioxia

Производительность SSD-диска составляет 12 ГБ/с на последовательное чтение и до 3 ГБ/с на запись. Элементами памяти выступают Kioxia BiCS8 2TB 3D QLC NAND. Контроллер совместим с NVMe 2.0 и интерфейсом PCIe 5.04.

LC9 рассчитан на 0,3 записи на накопитель в день (DWPD), что с учетом рекордного объема делает его достаточно долговечным. Он также обеспечивает до 1,3 миллиона произвольных операций ввода-вывода в секунду при чтении.

Модель поддерживает несколько режимов шифрования. Производитель планирует выпускать и менее емкие варианты диска — на 122,88 ТБ. Стоимость новинки пока не раскрывается.