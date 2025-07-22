Польша порекомендовала своим гражданам покинуть Россию

МИД Польши рекомендовал гражданам страны покинуть Россию, об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, находящимся в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными способами», — говорится в заявлении.

Ведомство также отметило, что возможности оказания помощи гражданам на российской территории становятся все более ограниченными в связи с сокращением численности дипломатического и консульского персонала республики в России.

МИД напомнил, что польские граждане, имеющие также российское гражданство, «рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане Российской Федерации».

Сейчас в Москве осталось посольство Польши, а в Иркутске — генконсульство. В декабре прошлого года российский МИД объявил о закрытии польского генконсульства в Санкт-Петербурге.