Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО из-за «антиамериканского вектора» организации, сообщила пресс-служба Белого дома.

ЮНЕСКО поддерживает «противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели», которые «полностью противоречат здравому смыслу» и политике действующих властей Соединенных Штатов, говорится в заявлении.

В частности, власти США не согласны с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности и считают организацию предвзятой из-за «пропалестинских и прокитайских» настроений.

США уже выходили из состава ЮНЕСКО в 1984 году — тогда такое решение принял президент Рональд Рейган из-за расхождений между внешней политикой Соединенных Штатов и целями организации. В 2003 году страна вновь присоединилась к агентству.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, образованное в 1945 году. Ее штаб-квартира находится в Париже.