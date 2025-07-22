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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Источник:
Sibnet.ru
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Штаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО
Фото: Fred Romero / CC BY 2.0

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО из-за «антиамериканского вектора» организации, сообщила пресс-служба Белого дома.

ЮНЕСКО поддерживает «противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели», которые «полностью противоречат здравому смыслу» и политике действующих властей Соединенных Штатов, говорится в заявлении.

В частности, власти США не согласны с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности и считают организацию предвзятой из-за «пропалестинских и прокитайских» настроений.

США уже выходили из состава ЮНЕСКО в 1984 году — тогда такое решение принял президент Рональд Рейган из-за расхождений между внешней политикой Соединенных Штатов и целями организации. В 2003 году страна вновь присоединилась к агентству.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, образованное в 1945 году. Ее штаб-квартира находится в Париже.

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AK47PROSecurity

Тебе фото отправить с промзоны рядом с Абаканом до и после?

andrei703333

земли валом, новость просто показать что потери большие

EvgenAEY

ТАк ведь от нефти и газа (сами же твердили) рф не зависит

GammiPluh

Ты каждый день поражаешь форумчан своим умом и сообразительностью.