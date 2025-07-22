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Мизулина «разнесла» законопроект о поиске экстремистских постов

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обрушилась с критикой на проект закона о внесении поправок в КоАП, предусматривающих штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете. Большой пост, посвященный самому законопроекту и возможным последствиям его принятия, она опубликовала в своем телеграм-канале.

Мизулина отметила, что размытые формулировки в тексте законопроекта позволят отнести к нарушителям миллионы россиян просто за поиск и просмотр нежелательной информации в сети, а выгоду от принятия поправок извлекут мошенники, которые будут использовать новую норму для шантажа.

«Что самое плохое — закон буквально через пару дней породит волну мошенничества, докса, шантажа и вымогательства. Ведь подставить человека будет проще простого», — написала глава Лиги безопасного интернета.

Общественница не исключила, что в будущем перечень материалов, за поиск которых будут штрафовать, может быть расширен «в нарушение всех процедур и втайне от общества». В качестве примера Мизулина привела поиск материалов о вреде вакцин.

Первая версия законопроекта о внесении поправок в КоАП касалась «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности» и предусматривала штрафы для экспедиторов. Поправки, вызвавшие критику Мизулиной, появились в документе лишь ко второму чтению и были одобрены депутатами 17 июля.

Третье чтение законопроекта запланировано на 22 июля.

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