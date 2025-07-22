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Телеграм-канал Baza сообщил об обысках и задержании главреда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Популярный телеграм-канал Baza заявил, что обыски прошли в редакции издания и жилище главного редактора Глеба Трифонова, сам журналист якобы задержан.

«В офис «Базы» с обысками пришли полицейские. Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда "Базы" Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет», — написано в сообщении. Со ссылкой на соседей Baza пишет, что Трифонова увезли в неизвестном направлении. 

В Москве возбуждено дело о превышении должностных полномочий полицейскими, сообщил Следственный комитет. В Краснодарском и Красноярском краях, в Белгородской области следствие выявило незаконную передачу информации ограниченного доступа. Позже эти сведения публиковались на одном из каналов в телеграме.

О связи этого уголовного дела с обысками в редакции и задержанием Трифонова редакция не знает. По данным «Коммерсанта», Трифонов проходит по этому уголовному делу в качестве свидетеля.

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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Тебе фото отправить с промзоны рядом с Абаканом до и после?

andrei703333

земли валом, новость просто показать что потери большие

EvgenAEY

ТАк ведь от нефти и газа (сами же твердили) рф не зависит

GammiPluh

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